نابلس: السجن 20 عاماً لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

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رام الله - دنيا الوطن

حكمت محكمة بداية نابلس، بالسجن لمدة عشرين عاماً، على المدان (ع، ع) عن تهمة الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية.



وجاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات، التي قدمها وكيل النيابة العامة، فادي اسليم، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس، بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة، بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة نابلس.