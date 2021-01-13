لؤي المدهون مفوض "التنمية الاجتماعية" بغزة ينفي الادعاءات التي وجهت له باستغلال عمله

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رام الله - دنيا الوطن

نفى لؤي المدهون، مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية، في قطاع غزة، الاتهامات الموجهة له في "تحقيق صحفي" باستغلال عمله بالوزارة.



وقال المدهون، في لقاء مع "دنيا الوطن": "إنه تفاجأ بنشر فيديو مُسيء لعمل وزارة التنمية في قطاع غزة، وذكره ادعاءات غير مبنية على وقائع حقيقية، والاستناد على المواد المفبركة".



وأكد، بأنه سيرفع قضية ضد ناشر التقرير، الذي ادعى فيه على وجود فساد مالي وإداري واستغلال للنفوذ والمنصب، في قضايا مخلة بالآداب، دون وجود دليل قطعي وكافٍ لهذه الادعاءات، التي هدفها التهجم على عمل وزارة التنمية الاجتماعية في المحافظات الجنوبية، بحسب المدهون.



ونفى، أن يكون قد تلقى أي اتصالات من معد الفيديو، الذي نشر عبر مواقع التواصل، مساء أمس، والذي ظهر فيه عدد من المواطنين، تحدثوا عن استغلال مفوض وزارة التنمية الاجتماعية في المحافظات الجنوبية لصلاحياته، وتعيين أقربائه، واستغلال بعض الحالات الاجتماعية، التي تعاني من فقر وانعدام العمل.



وطالب، بالعمل على وقف مثل هذه الأعمال الصحفية، التي تضع العصا في "دولاب" العمل الاجتماعي والتنموي، وتقدم مبررات غير حقيقة تعيق عمل الوزارة.



بدوره، أكد الوكيل المساعد للمحافظات الجنوبية بوزارة التنمية الاجتماعية، أكرم الحافي، أن الوزارة تتابع وباهتمام بالغ، ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات بحق موظفين في الوزارة، يقومون بواجبهم المهني.



وقال الحافي: إننا نتابع الأمر بموضوعية وجدية، وسنقوم بفحص الادعاءات والتدقيق بالبيانات الواردة، نظراً لحساسيتها الاجتماعية، وأن المس باحتياجات الفقراء وكرامتهم وأعراضهم وسمعتهم لا نسمح بها، وأن الوزارة وموظفيها ليسوا في موقع الاتهام للرد على هذه الادعاءات، والذي يقع على عاتق صاحب هذه الادعاءات، تقديم ما يثبتها بغرض استكمال الفحص والتدقيق.



وأكد الحافي، أن الوزارة سوف ترسل لجنة فنية إلى المحافظات الجنوبية، بالسرعة الممكنة، لاستكمال عملية الفحص والتدقيق بالبيانات والأسماء، وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حق المواطن وكرامته، وكذلك التي تحفظ حق موظفيها وسمعتهم.