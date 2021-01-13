شؤون فلسطينية

بعد إطلاق نار من قبل مقاومين.. قصف مدفعي على نقطتي ضبط ميداني بخانيونس

بعد إطلاق نار من قبل مقاومين.. قصف مدفعي على نقطتي ضبط ميداني بخانيونس
رام الله - دنيا الوطن
قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، نقطتي ضبط ميداني، تابعتين للمقاومة الفلسطينية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وذكر موقع (فلسطين اليوم)، أن قصف الاحتلال، جاء رداً على إطلاق مقاومين فلسطينيين النار، تجاه آلية عسكرية إسرائيلية، توغلت شرقي مدينة خانيونس.

بدورها، قالت صحفية (معاريف) الإسرائيلية: "تم إطلاق نارعلى قوة تابعة للجيش الإسرائيلي، تعمل في منطقة (كيسوفيم) عند حدود قطاع غزة، ولا إصابات بين القوة".

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "إن ألية هندسية، تابعة للجيش الإسرائيلي، كانت تعمل بالقرب من السياج الحدودي، جنوبي قطاع غزة، تعرضت لإطلاق نار، دون أن يسفر عن إصابات".

وأضاف: "متابعة للتقارير عن إطلاق النار على آلية هندسية عند حدود قطاع غزة، هاجمت دبابة "إسرائيلية" موقعاً لحركة حماس، ولم تقع إصابات بين الجنود، فيما لحقت أضرار طفيفة بالآلية".

أما موقع (مفزاك درومي) الإسرائيلي، فقد أكد أنه تم إطلاق أربع عيارات نارية، باتجاه جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي، كانت تقوم بأعمال بالقرب من الشريط الحدودي في مدينة خانيونس.

بدوره، قال يوسي يهوشع، المراسل العسكري لصحيفة (يديعوت أحرونوت): "أطلق قناص ما لا يقل عن 4 رصاصات أصابت نافذة جرافة تابعة للجيش، وكاد أن ينجح إطلاق النار في التسبب بالقتل، على الرغم من الاتصالات المستمرة منذ زمن لتهدئة كبيرة، يجب على الجيش الإسرائيلي، أن يرد بحزم".

من جانبه، قال أور هيلار، المراسل العسكري لموقع (واللا): "الجيش الإسرائيلي، يفحص ما إذا كان إطلاق النار على جرافة الـ (D9)، جاء بأمر من حركة (حماس)؛ لمنع الجيش من دخول القطاع".

وأضاف: "حتى الآن أطلقت دبابة من الكتيبة 75 قذيفة على موقع لحماس، ولكني لست متأكداً أن رد الجيش، انتهى عند هذا الحد".

مجلس أشكول، بدوره، أصدر بياناً حول ما حدث بخانيونس، مؤكداً أنه جرى إطلاق نار على قوات الجيش الإسرائيلي العاملة على الحدود، لافتاً إلى أنه لا يوجد إصابات في الحادث، وتمت السيطرة على الأمور.

وقال البيان: "نحن في تواصل دائم مع الجيش، ولا يوجد حتى اللحظة تعليمات لسكان منطقة أشكول".


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