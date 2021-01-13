شاهد: الاحتلال يجرف 8 دونمات ويقتلع 80 شجرة زيتون ولوزيات شمال الخليل





رام الله - دنيا الوطنجرفت آليات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أراضٍ، واقتلعت أشجاراً شرق بلدة بيت أمر شمال الخليل.وقال الناشط الإعلامي، محمد عوض: "إن جرافات الاحتلال جرفت حوالي ثمانية دونمات، واقتلعت أكثر من 80 شجرة زيتون ولوزيات في منطقة القرن شرق البلدة، تعود ملكيتها إلى المواطن عصام فائق حسن أبو عياش"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأشار عوض، إلى أن الاحتلال، كان يسمح للمزارع أبو عياش بالعمل في أرضه بقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، وهو يمتلك الأوراق الثبوتية لملكيته لهذه الأرض، التي تبعد عن شارع الخليل القدس أكثر من كيلو متر، وعن الشارع الالتفافي حوالي 3 كيلو مترات.