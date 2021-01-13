نادي الأسير: إسرائيل استخدمت وباء (كورونا) لزيادة قمعها وتنكيلها بالأسرى

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير عام نادي الأسير عبد العال العناني: إن محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، سيتواصلون اليوم، مع إدارة المستشفى، الذي يتواجد فيه الأسير المصاب بفيروس (كورونا) باسل عجاج، للوقوف على طبيعة وضعه الصحي.



وأوضح العناني، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل، استخدمت وباء (كورونا) لزيادة قمعها وتنكليها بالأسرى وذويهم، حيث ارتفعت حدة المخاطر على حياة الأسرى في ضوء مواصلة إدارة السجون الاستهتار والتهاون والمماطلة في تقديم الرعاية الصحية للأسرى المرضى والتلكؤ في أخذ العينات من المخالطين للمصابين بفيروس (كورونا).



وأشار العناني إلى أن 90 أسيراً بينهم مرضى وكبار سن، يقبعون في قسم (4) بسجن (ريمون) الذي سجلت فيه إصابات بالفيروس في صفوف الأسرى، مبيناً أن 43 أسيراً مريضاً يقبعون في هذا المعتقل، الأمر الذي يضع الأسرى في حالة من القلق الشديد.



وأضاف أن الهدف من الالتماس، الذي قُدم لمحكمة الاحتلال العليا هو لإلزام وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية، بإعطاء لقاح (كورونا) للأسرى، هو بوابة لتعرية وجه الاحتلال، وعقليته المجرمة، بحق الأسرى أمام المؤسسات والمنظمات الدولية المختلفة.