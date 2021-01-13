صيدم: ندعو المجتمع الدولي لاتخاذ قرارات فعلية على مستوى الأمم المتحدة للجم إسرائيل

رحب عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) صبري صيدم،

بالمواقف الدولية الرافضة للخطط الاستيطانية الإسرائيلية، مشدداً في الوقت ذاته، على الأهمية القصوى لإتخاذ قرارات فعلية على مستوى الأمم المتحدة، والمؤسسات ذات العلاقة.



وأشار صيدم إلى حرب ميدانية أشبه بتوزيع الغنائم، يحاول من خلالها نتنياهو، أن يصب الهجوم السياسي الذي يتعرض له سواء ما يتعلق بالحملة الانتخابية أو بالمتظاهرين أمام منزله، فيقوم بالهجوم إلى الأمام عبر تعزيز الاستيطان.



وأضاف، أن إسرائيل تحاول الاستفادة بأقصى ما يمكن من اللحظات الأخيرة للإدارة الأميركية الحالية، بفرض الوقائع على الأرض ومواصلة الاستيطان، الذي يعتبر خرقاً واضحاً لقرار مجلس الأمن 2334 الخاص بالاستيطان.



وأشار صيدم إلى أن التنسيق الفلسطيني الدولي كبير جداً فيما

يتعلق بلجم السياسيات الإسرائيلية، وإنهاء الاحتلال، مبيناً أن المطلوب الآن هو التوجه نحو الترتيب لعقد المؤتمر الدولي، الذي دعا له الرئيس محمود عباس، إلى جانب ضرورة انضمام الإدارة الأمريكية الجديدة للجهود الدولية، باتجاه عقد المؤتمر بهدف رسم معالم الحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



رام الله - دنيا الوطن