الصحة الفلسطينية: نسير في الطريق الصحيح لحسر الحالة الوبائية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس ديوان وزيرة الصحة، علي عبد ربه: إن الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها خلال الأسبوعين الماضيين، أدت إلى

انحسار أعداد الإصابات، وبدأ المنحى الوبائي، يبشر بان فلسطين تسير على الطريق الصحيح.



وأضاف عبد ربه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الأربعاء، على ضروة الأخذ بعين الاعتبار، أن هناك انتشاراً مجتمعياً للوباء، والفحوصات التي تجرى، وهي بمعدل 4 آلاف فحص يومي، قد لا تعكس الواقع الحقيقي، لكن وزارة الصحة

تقيم الوضع وفقاً للحالات التي تدخل المستشفيات، وتحتاج إلى العناية المكثفة.



وأشار عبد ربه إلى أن المواطن، بدأ يستشعر الخطر الحقيقي لهذا الفيروس؛ لذا يجب الاستمرار في الإجراءات باعتبار أننا في الربع الأخير من هذه الجائحة، إذ إن اللقاحات باتت متوفرة وبانتظار وصولها إلينا.



وشدد عبد ربه، على أن الإجراءات الحكومية، أعطت نتائج إيجابية، يجب التقيد بها لتفادي الخسارة المزدوجة في القطاعين الصحي والاقتصادي، مؤكداً أن اللجنة الوبائية، ستجتمع اليوم؛ لتصدر توصياتها بخصوص الإجراءات المقبلة.