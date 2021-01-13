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شؤون فلسطينية

الخارجية: 350 وفاة وأكثر من 9 آلاف إصابة بفيروس (كورونا) بالجاليات الفلسطينية

الخارجية: 350 وفاة وأكثر من 9 آلاف إصابة بفيروس (كورونا) بالجاليات الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مستشار وزير الخارجية، أحمد الديك، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية الفلسطينية في أميركا بعد تسجيل إصابتين جديتين، فيما وصل إجمالي عدد حالات الوفاة في صفوف الجاليات بالعالم إلى 350 وفاة، وعدد الإصابات لـ 9 آلاف 149 إصابة.

وحول إجراءات السفر والرحلات، أعلن الديك، أن المنصات الإلكترنية لوزارة الخارجية، هي المفتاح الوحيد للسفر، وأنه لاتغيير حتى اللحظة على هذه الإجراءات وآلية السفر المتبعة، مشيراً إلى أن التنسيق جارٍ بين الخارجيتين الأردنية والفلسطينية حول ذلك.

وأهاب الديك بالمواطنين، لعدم شراء التذاكر قبل الحصول على المواصفات اللازمة المعلن عنها، وقبل الإعلان عن موعد الرحلات، منوهاً إلى أنه تم الحصول على موافقات من الخارجية الأردنية بالسماح للسفر في الفترة من 14- 21 من الشهر الجاري، مبيناً أن فريق العمل المختص بالوزارة، يتابع هذه القضية بجهود عالية؛ لتوفير أفضل الخدمات والتسهيلات؛ لسفر الطلاب أو رجال الأعمال.

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