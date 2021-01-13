الأوقاف تستنكر تنفيذ إسرائيليين أعمال مسح وقياسات بالمسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، قيام مساحين إسرائيليين، بتنفيذ أعمال مسح وقياسات في باحات المسجد الأقصى، وفي صحن قبة الصخرة، صباح اليوم، وسط توتر شديد.



وأكد حسام أبو الرب، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أن هذه الانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك، تعتبر عدواناً واضحاً على الحريات الدينية للمسلمين، وأماكن عبادتهم.



وقال أبو الرب: إن ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات ممنهجة، تتعارض وحرية العبادة وحماية الأماكن الدينية من مساجد وأملاك وقفية، ما هي إلا عمليات اضطهاد ديني وثقافي للمسلمين، وتستهدف وجودهم الحضاري والتاريخي والثقافي.



ودعا أبو الرب، المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية، إلى العمل على الحد من هذه الإنتهاكات، التي تنذر بخطر كبير، قد يلقي بظلاله على المنطقة بأسرها.