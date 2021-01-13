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صحيفة: السماح لمواطني الإمارات والبحرين الذين زاروا إسرائيل بدخول الكويت

صحيفة: السماح لمواطني الإمارات والبحرين الذين زاروا إسرائيل بدخول الكويت
رام الله - دنيا الوطن
تحدثت وسائل إعلام كويتية، بأن السلطات، سمحت لمواطني كل من الإمارات والبحرين، الذين في جوازات سفرهم أختام دخول أو خروج من إسرائيل، بالدخول إلى أراضي الكويت.

ونقلت صحيفة (الأنباء) الكويتية عن مصدر في الإدارة العامة للمنافذ في البلاد، الثلاثاء، قوله: إن هناك اتفاقية بين دول مجلس التعاون الخليجي بهذا الخصوص، تضمن تنقل مواطنيها فيما بينها ولا علاقة للكويت، بأي اتفاقيات ثنائية تبرمها أي دولة خليجية حتى مع إسرائيل، باعتبار أن هذا شأن خاص بها.

وأضاف: "بموجب الاتفاق الخليجي، فإنه يحق لأي مواطن خليجي، أن يدخل إلى الكويت بجواز سفر موطنه، حتى لو كان عليه ختم دخول وخروج إسرائيل".

وأشار إلى أن هناك العديد من الأمريكيين والأوروبيين الذين يدخلون البلاد، بجوازات سفر سبق لهم الدخول بهذه الجوازات إلى إسرائيل.

وأضاف المصدر، أنه "لا علاقة للكويت بأي علاقات ثنائية تبرمها دول خليجية"، مؤكداً أن "أي مواطن إماراتي أو بحريني دخل إسرائيل، وهو أحد مواطني إحدى الدولتين الخليجيتين اللتين وقعتا اتفاقيتي سلام مع إسرائيل، يحق له دخول الكويت".

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