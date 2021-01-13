رئيس الوزراء الكويتي يقدم استقالة الحكومة لأمير البلاد

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رام الله - دنيا الوطن

قدم رئيس الوزراء الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الأربعاء، استقالة حكومته إلى أمير البلاد، نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد تقديم وزراء الحكومة يوم أمس، استقالتهم.



ونقلت وكالة الانباء الكويتية، في خبر لها، أن "الشيخ نواف الأحمد الصباح، استقبل بقصره اليوم، رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حيث رفع كتاب استقالة الحكومة".



وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الحكومة الكويتية، أن أعضاء الحكومة، قدموا استقالاتهم، لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ووضعوها تحت تصرفه.