حماس تُجدد إدانتها للقصف الإسرائيلي على سوريا

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رام الله - دنيا الوطن

جددت حركة (حماس)، اليوم الأربعاء، إدانتها للقصف الإسرائيلي المتكرر على أهداف في سورية، والذي طال فجر اليوم عددًا منها شرق البلاد.



وقال حازم قاسم، الناطق باسم حماس في تصريح صحفي له: إن هذا الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال "يعكس العقلية العدوانية التي تحكمه وسلوكه التوسعي على حساب المنطقة وشعوبها".



واعتبر قاسم، أن هذا العدوان لن يتوقف إلا بالمواجهة الحقيقة للمشروع الإسرائيلي، يشترك بها كل القوى الحية في الأمة.