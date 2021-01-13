الأشغال تُعلن رفع مستوى الجهوزية لمجابهة المنخفض الحالي









رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم، عن رفع مستوى الجهوزية والاستعداد للحالة الجوية، المتوقع أن تؤثر على البلاد، اعتباراً من مساء اليوم الأربعاء، تحسباً للظروف الجوية المتوقعة التي أعلنت عنها دائرة الأرصاد الجوية.وأصدر وزير الأشغال العامة والإسكان، د. محمد زيارة تعليماته لكافة الطواقم والفرق الفنية في الوزارة؛ لإبداء جهوزيتهم واستعدادهم، والعمل مع جميع المؤسسات الشريكة من محافظات وبلديات ووضع كافة الإمكانيات؛ للحفاظ على السلامة العامة.وتدعو الوزارة الإخوة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والإبلاغ عن أية حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة، وغرف العمليات في المحافظات.