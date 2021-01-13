الأشغال تُعلن رفع مستوى الجهوزية لمجابهة المنخفض الحالي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم، عن رفع مستوى الجهوزية والاستعداد للحالة الجوية، المتوقع أن تؤثر على البلاد، اعتباراً من مساء اليوم الأربعاء، تحسباً للظروف الجوية المتوقعة التي أعلنت عنها دائرة الأرصاد الجوية.
وأصدر وزير الأشغال العامة والإسكان، د. محمد زيارة تعليماته لكافة الطواقم والفرق الفنية في الوزارة؛ لإبداء جهوزيتهم واستعدادهم، والعمل مع جميع المؤسسات الشريكة من محافظات وبلديات ووضع كافة الإمكانيات؛ للحفاظ على السلامة العامة.
وتدعو الوزارة الإخوة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والإبلاغ عن أية حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة، وغرف العمليات في المحافظات.
أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم، عن رفع مستوى الجهوزية والاستعداد للحالة الجوية، المتوقع أن تؤثر على البلاد، اعتباراً من مساء اليوم الأربعاء، تحسباً للظروف الجوية المتوقعة التي أعلنت عنها دائرة الأرصاد الجوية.
وأصدر وزير الأشغال العامة والإسكان، د. محمد زيارة تعليماته لكافة الطواقم والفرق الفنية في الوزارة؛ لإبداء جهوزيتهم واستعدادهم، والعمل مع جميع المؤسسات الشريكة من محافظات وبلديات ووضع كافة الإمكانيات؛ للحفاظ على السلامة العامة.
وتدعو الوزارة الإخوة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والإبلاغ عن أية حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة، وغرف العمليات في المحافظات.
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