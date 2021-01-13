"التعليم العالي" تُعلن توفر منح دراسية بمجال الطب في بنغلادش
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، توفر منح دراسية في بنغلادش، للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات الطب البشري وطب الأسنان، للعام الدراسي 2020 - 2021.
ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، توفر منح دراسية في بنغلادش، للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات الطب البشري وطب الأسنان، للعام الدراسي 2020 - 2021.
ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.
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