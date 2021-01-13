استطلاع إسرائيلي.. ليكود يحافظ على الصدارة ونتنياهو غير قادر على تشكيل حكومة

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رام الله - دنيا الوطن

أظهر استطلاع أجرته القناة 12 الإسرائيلية، محافظة حزب (ليكود) على مكانته بالصدارة بين الأحزاب الإسرائيلية.



وذكرت القناة السابعة، صباح الأربعاء، أن آخر استطلاع للرأي في إسرائيل، أشار الى حفاظ حزب (ليكود) على قوته، لكن كتلة اليمين ليس لديها الأغلبية لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد.



وبحسب الاستطلاع، جاءت النتائج على النحو التالي: ليكود 29 مقعداً، تكفاه حدشاه 16، يمينا 13، يش عتيد 13، المشتركة 10، شاس 8، يهدوت هتوراة 8، يسرائيل بيتنا 7، الإسرائيليون 6، ميرتس 5، كحول لفان 5 مقاعد.



وحول الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة في إسرائيل: صوت 33% من الجمهور الإسرائيلي لنتنياهو، ساعر 13%، لبيد 12%، بينت 10% خولدئي 8%، و14% قالوا لا أحد من هؤلاء.