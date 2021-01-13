استئناف الدراسة لطلبة الصفوف الابتدائية بمدارس غزة

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رام الله - دنيا الوطن

استأنفت وزارة التربية والتعليم، بغزة، اليوم الأربعاء، تدريس طلبة الصفوف الابتدائية من الأول حتى السادس الأساسي، تنفيذاً لقرار خلية الأزمة الحكومية.



وجرى استئناف الدراسة، وفق الالتزام الكامل والمشدد بالبروتوكول الصحي، وخطة العودة الآمنة الهادفة لتوفير البيئة المدرسية الصحية الآمنة، والتي من شأنها أن تحمي طلبتنا من مخاطر فيروس (كورونا).



كما نفذت الوزارة التجهيزات لاستئناف الدراسة، والتي شملت تنظيف وتطهير كامل للأبنية المدرسية والغرف الصفية والساحات والممرات، إضافة إلى تجهيز المواد التعليمية الأكاديمية المراد تدريسها في الفترة الزمنية المتبقية، من الفصل الدراسي الحالي.



ومن المقرر، أن يتم تقسيم الطلبة في كل مدرسة إلى مجموعتين، بحيث يكون دوام كل مجموعة من الطلبة يومين في الأسبوع.