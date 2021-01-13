شؤون فلسطينية

استئناف الدراسة لطلبة الصفوف الابتدائية بمدارس غزة

استئناف الدراسة لطلبة الصفوف الابتدائية بمدارس غزة
رام الله - دنيا الوطن
استأنفت وزارة التربية والتعليم، بغزة، اليوم الأربعاء، تدريس طلبة الصفوف الابتدائية من الأول حتى السادس الأساسي، تنفيذاً لقرار خلية الأزمة الحكومية.

وجرى استئناف الدراسة، وفق الالتزام الكامل والمشدد بالبروتوكول الصحي، وخطة العودة الآمنة الهادفة لتوفير البيئة المدرسية الصحية الآمنة، والتي من شأنها أن تحمي طلبتنا من مخاطر فيروس (كورونا).

كما نفذت الوزارة التجهيزات لاستئناف الدراسة، والتي شملت تنظيف وتطهير كامل للأبنية المدرسية والغرف الصفية والساحات والممرات، إضافة إلى تجهيز المواد التعليمية الأكاديمية المراد تدريسها في الفترة الزمنية المتبقية، من الفصل الدراسي الحالي.

ومن المقرر، أن يتم تقسيم الطلبة في كل مدرسة إلى مجموعتين، بحيث يكون دوام كل مجموعة من الطلبة يومين في الأسبوع.

أخبار ذات صلة

الحساينة يُشيد بموقف الطيار التونسي &#34;منعم&#34; الرافض المشاركة برحلة تطبيعة لـ&#34;تل أبيب&#34;

الحساينة يُشيد بموقف الطيار التونسي "منعم" الرافض المشاركة برحلة تطبيعة لـ"تل أبيب"

حماس تُجدد إدانتها للقصف الإسرائيلي على سوريا

حماس تُجدد إدانتها للقصف الإسرائيلي على سوريا

الأشغال تُعلن رفع مستوى الجهوزية لمجابهة المنخفض الحالي

الأشغال تُعلن رفع مستوى الجهوزية لمجابهة المنخفض الحالي

&#34;التعليم العالي&#34; تُعلن توفر منح دراسية بمجال الطب في بنغلادش

"التعليم العالي" تُعلن توفر منح دراسية بمجال الطب في بنغلادش

استطلاع إسرائيلي.. ليكود يحافظ على الصدارة ونتنياهو غير قادر على تشكيل حكومة

استطلاع إسرائيلي.. ليكود يحافظ على الصدارة ونتنياهو غير قادر على تشكيل حكومة

قطاع غزة: 9 وفيات و437 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قطاع غزة: 9 وفيات و437 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

العثور على جثة ضابط إسرائيلي مقتولاً في أحراش الخليل

العثور على جثة ضابط إسرائيلي مقتولاً في أحراش الخليل

تعرف على أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الحساينة يُشيد بموقف الطيار &#34;منعم&#34; الرافض المشاركة في رحلة تطبيعة لـ&#34;تل أبيب&#34;

الحساينة يُشيد بموقف الطيار "منعم" الرافض المشاركة في رحلة تطبيعة لـ"تل أبيب"

حماس تُجدد إدانتها للقصف الإسرائيلي على سوريا

حماس تُجدد إدانتها للقصف الإسرائيلي على سوريا

الأشغال تُعلن رفع مستوى الجهوزية لمجابهة المنخفض الحالي

الأشغال تُعلن رفع مستوى الجهوزية لمجابهة المنخفض الحالي

&#34;التعليم العالي&#34; تُعلن توفر منح دراسية بمجال الطب في بنغلادش

"التعليم العالي" تُعلن توفر منح دراسية بمجال الطب في بنغلادش

استطلاع إسرائيلي.. ليكود يحافظ على الصدارة ونتنياهو غير قادر على تشكيل حكومة

استطلاع إسرائيلي.. ليكود يحافظ على الصدارة ونتنياهو غير قادر على تشكيل حكومة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأربعاء

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يأخذ قياسات وينفذ أعمال مسح في المسجد الأقصى وقبة الصخرة

الاحتلال يأخذ قياسات وينفذ أعمال مسح في المسجد الأقصى وقبة الصخرة

منوعات

شاهد: بعد خروجها من الأزمة .. أصالة &#34;هكسر الدنيا&#34;

شاهد: بعد خروجها من الأزمة .. أصالة "هكسر الدنيا"

شاهد: تامر حبيب يوجه رسالة لـ&#34;ملك الموت&#34; ويطلب منه إجازة

شاهد: تامر حبيب يوجه رسالة لـ"ملك الموت" ويطلب منه إجازة

شاهد: حسين فهمي &#34;المرأة نسيت أن الرجل سيدها رغم أنفها&#34;

شاهد: حسين فهمي "المرأة نسيت أن الرجل سيدها رغم أنفها"

شاهد: هند البلوشي عن زوجها &#34;الشرع حلله أربعة ورح يعدل بينا&#34;

شاهد: هند البلوشي عن زوجها "الشرع حلله أربعة ورح يعدل بينا"

هيفاء وهبي تعلن انسحابها من مسلسل يسرا.. فما السبب ؟

هيفاء وهبي تعلن انسحابها من مسلسل يسرا.. فما السبب ؟

يسرا تعلن شفاءها من فيروس (كورونا)

يسرا تعلن شفاءها من فيروس (كورونا)

أحمد العوضي يثير ضجة بمنشور له.. والجمهور &#34;هتقتل ياسمين ولا إيه&#34;

أحمد العوضي يثير ضجة بمنشور له.. والجمهور "هتقتل ياسمين ولا إيه"

شاهد: شيماء سيف بلوك غريب ومثير للدهشة.. فما القصة ؟

شاهد: شيماء سيف بلوك غريب ومثير للدهشة.. فما القصة ؟

شاهد: علي حميدة يبكي على الهواء &#34;مش قادر أتحمل مصاريف علاجي&#34;

شاهد: علي حميدة يبكي على الهواء "مش قادر أتحمل مصاريف علاجي"

لأول مرة.. أبطال مسلسل &#34;لن أعيش في جلباب أبي&#34; يكشفون عن أجورهم

لأول مرة.. أبطال مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" يكشفون عن أجورهم

عربي

صحيفة: السماح لمواطني الإمارات والبحرين الذين زاروا إسرائيل بدخول الكويت

صحيفة: السماح لمواطني الإمارات والبحرين الذين زاروا إسرائيل بدخول الكويت

بدء حملة التطعيم ضد (كورونا) في الأردن

بدء حملة التطعيم ضد (كورونا) في الأردن

رئيس الوزراء الكويتي يقدم استقالة الحكومة لأمير البلاد

رئيس الوزراء الكويتي يقدم استقالة الحكومة لأمير البلاد

لبنان: تسجيل الحصيلة الأعلى لوفيات وإصابات (كورونا) منذ تفشي الوباء

لبنان: تسجيل الحصيلة الأعلى لوفيات وإصابات (كورونا) منذ تفشي الوباء