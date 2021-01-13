قطاع غزة: 9 وفيات و437 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 9 حالات وفاة، و437 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد إجراء 2247 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، حول تطورات تفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة، إلى تعافي 708 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما إجمالي تراكمي للمصابين، بلغ 46524 إصابة، وبلغ إجمالي الحالات النشطة 7323 حالات.



وأوضحت الوزارة، أن إجمالي المتعافين، بلغ 38739 حالة، وإجمالي الوفيات 462 حالة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 197 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 105 حالات.