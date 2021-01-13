العثور على جثة ضابط إسرائيلي مقتولاً في أحراش الخليل

الضابط الإسرائيلي المقتول "آفي هرليف"

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء: إن جيش الاحتلال، عثر على جثة ضابط إسرائيلي مقتولاً في أحرش الخليل بالضفة المحتلة.



وذكر موقع (كان)، أنه تم العثور على جثة الضابط في جيش الاحتياط الإسرائيلي "آفي هرليف" مقتولاً بطلق ناري في حرش قرب الخليل، فيما فتح الجيش تحقيقاً في ظروف مقتله.