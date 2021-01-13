الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، رافقها عمليات دهم وتفتيش في المنازل واعتقال طفل برام الله.



ففي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة ومخيمها، واعتقلت الشقيقين لؤي ومحمد الصفوري، وذلك عقب مداهمة منزلهما والعبث بمحتوياته.



وداهمت قوات الاحتلال، عدة أحياء في المدينة وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.



وفي قباطية جنوبي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين، هاشم عمر زكارنة، وأمير بسام صالح أبو الرب، بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزلي ذويهما.



واعتقلت قوات الاحتلال الشابين بهاء ماهر كميل، وحمزة محمود أبو حسن، على حاجز عسكري (دوثان) بالقرب من يعبد غرب جنين.



وفي نابلس، اقتحمت مجموعة من المستوطنين بلدة عورتا جنوبي شرق نابلس، ووصلت إلى المقامات الدينية بالبلدة، أعقبها اقتحام جنود الاحتلال، وإغلاقهم المداخل المحيطة بها.



وحسب أهالي البلدة، فقد سمع أصوات صراخ وسباب بين الجنود والمستوطنين.



كما اقتحم جنود مشاة بلدة كفر قليل جنوبي نابلس، وتمركزوا في الطريق الجديدة، ثم انسحبوا صوب مفترق مستوطنة (بركة).



وتعرضت بلدة بيت دجن شرقي نابلس، لاقتحام لمدة ساعة دون مداهمات للمنازل، وسجلت مداهمة مشابهة في بلدة برقة شمال المحافظة.



وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية تياسير شرق طوباس، واعتقلت ثلاثة شبان، وهم: يزن زاهي أحمد أبو علي (24 عاماً)، وسلامة عبد الرازق دبك (32 عاماً)، ومجاهد عبد الرازق دبك (30 عاماً)، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها والتخريب في محتوياتها.



وفي رام الله، اقتحمت آليات الاحتلال، عدة أحياء برام الله، وكثّفتت من تواجدها في أحياء رام الله التحتا وبيتونيا، واعتقلت الطفل محمد وشحة من حي الطيرة في مدينة رام الله.



كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب رامز محمد الهريمي (23 عاماً)، بعد دهم منزل والده في منطقة شارع الصف وسط المدينة، وتفتيشه.



وأضافت المصادر، أن جنود الاحتلال، داهموا منازل أخرى في شارع الصف وبلدة الخضر جنوباً، عرف من أصحابها: محمد داود الهريمي، وعلي الوحش.



وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب محي الدين غيث على حاجز عسكري بالمنطقة الجنوبية في الخليل.



وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة العيسوية، واعتقلت عدداً من الشبان، بينهم الشقيقان يزن ومحمد عمران عبيد، والشاب عبد الله أمجد عبيد، والشاب محمد أبو رجب.



كما واقتحمت قوات الاحتلال، أحد المحلات التجارية في بلدة العيزرية بالقدس صباح اليوم، وعاثت فيه فساداً وخربت في محتوياته.