بتر يد شاب فلسطيني جراء انفجار لغم من مخلفات الاحتلال جنوب الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اصيب شاب جراء انفجار لغم من مخلفات الاحتلال في بلدة السموع، واعتقل ثلاثة مواطنين آخرين من مدينة الخليل وبلدة بيت أمر.



وافادت مصادر امنية، بإصابة الشاب سند خليل محمد الرواشدة مساء أمس، بانفجار لغم من مخلفات الاحتلال في بلدة السموع جنوب الخليل ما أسفر عن بتر يده.



وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محي الدين غيث (18عاما) على حاجز الـ 60 العسكري في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل بحجة حيازته على سكين.



كما داهمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل واعتقلت الشاب كتيبة نادر محمد العلامي (19 عاما) وعبد الله علي زعاقيق (20عاما) بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما، وفقا لما اكده الناشط الاعلامي محمد عوض.