وزيرة الصحة تجدد مطالبتها المجتمع الدولي لحماية الأسرى داخل السجون الإسرائيلية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

جددت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، مطالبتها المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية، للتدخل وحماية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خصوصاً المرضى منهم، في ظل تفشي فيروس (كورونا)، والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السّن، وإلزام الاحتلال، بإعطاء اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) للأسرى بإشراف لجنة دولية محايدة.



وأشارت الوزيرة الكيلة، في بيان صحفي، صباح اليوم الأربعاء، إلى أن تراجع الحالة الصحية للأسير المصاب بفيروس (كورونا) باسل مخلوف عجاج (45 عاماً)، من بلدة صيدا في طولكرم، تستلزم تدخلاً عاجلاً؛ لتدارك الوضع الصحي للأسرى بالسجون.



وتابعت وزيرة الصحة، أن إمعان إسرائيل في إهمالها الطبي بحق الأسرى، خصوصاً في ظل تفشي فيروس (كورونا) يعد بمثابة قرار بقتل الأسرى ببطء.



وحملت وزيرة الصحة، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير عجاج، ورفاقه الأسرى، لا سيما المرضى منهم، في ظل استمرار انتشار الوباء داخل السجون.



وبحسب البيانات الصادرة عن نادي الأسير الفلسطيني، فإن (191) إصابة بفيروس (كورونا) سُجلت بين صفوف الأسرى، منذ بداية انتشار الوباء، وكان آخرها يوم أمس في قسم (4) في سجن (ريمون)، والذي يقبع فيه (90) أسيرًا، بينهم (43) أسيرًا من المرضى، أربعة أسرى على الأقل تزيد أعمارهم عن (60) عامًا.