"كورونا عالمياً": أكثر من مليون و970 ألف وفاة و92 مليوناً و16 ألف إصابة

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رام الله - دنيا الوطن

بينت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الفيروس، بلغ أكثر من مليون و970 ألف وفاة، فيما تخطت حصيلة المصابين الـ 92 مليوناً و16 ألف إصابة، تعافى منهم 65 مليوناً و851 ألفاً.



وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 218 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء، زيادة قياسية بعدد الوفيات، وزيادة محدودة في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، مقارنة باليوم الذي سبقه، حيث سُجل 664 ألفاً و860 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 15,732 حالة وفاة.



وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الثلاثاء، أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا التي سجلت رقماً قياسياً تخطى حاجز الـ 4000 بواقع (4,281 وفاة)، وبريطانيا التي سجلت كذلك رقماً مرتفعاً وصل إلى (1,243 وفاة)، وأيضا البرازيل (1,109 وفيات)، وكذلك ألمانيا (1,106 وفيات)، وجنوب أفريقيا (755 وفاة).



وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس، التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (223,628 إصابة)، والبرازيل (61,804 إصابات)، وبريطانيا (45,533 إصابة)، واسبانيا (25,438 إصابة)، وروسيا (22,934 إصابة)، حيث تقدمت البرازيل على حساب بريطانيا.



ولا تزال أميركا، تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأربعاء الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (389,621 وفاة)، والبرازيل (204,726 وفاة)، والهند (151,564 وفاة)، والمكسيك (135,682 وفيات)، وبريطانيا (83,203 وفيات).



فيما بينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثراً عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (23,369,732 إصابة)، والهند (10,495,816 إصابة)، والبرازيل (8,195,637 إصابة)، وروسيا (3,448,203 إصابات)، وبريطانيا (3,164,051 إصابة).