الاحتلال يُصيب شابًا قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، صباح اليوم الأربعاء، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب الحرم الابراهيمي الشريف، في البلدة القديمة من الخليل.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب بعد أن أطلقت النار عليه، أثناء تواجده قرب الحرم الإبراهيمي، بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن.