شؤون فلسطينية

الأورومتوسطي: منع عرض فيلم المخرج بكري يفضح تورط القضاء الإسرائيلي بالتغطية على الانتهاكات

الأورومتوسطي: منع عرض فيلم المخرج بكري يفضح تورط القضاء الإسرائيلي بالتغطية على الانتهاكات
رام الله - دنيا الوطن
انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية، منع عرض فيلم (جنين جنين) الذي سلط الضوء على انتهاكات الجيش الإسرائيلي، خلال اجتياح مخيم جنين شمالي الضفة الغربية في عملية (السور الواقي) عام 2002، ومعاقبة مخرجه بغرامات مالية كبيرة.

وقال المرصد الحقوقي الدولي، ومقرّه جنيف في بيانٍ صحفيٍ اليوم، إنّ قرار المحكمة الإسرائيلية، الذي صدر يوم أمس الاثنين شمل حظر توزيع الفيلم، وأمر بمصادرة جميع نسخه، وإلزام مخرجه محمد بكري- من فلسطينيّ إسرائيل- بدفع تعويض مالي قدره 175 ألف شيكل (يعادل أكثر من 55 ألف دولار أمريكي) للجندي الإسرائيلي المدعي، فضلاً عن تحمل المصاريف القانونية التي تقدر بمبلغ 50 ألف شيكل (يعادل نحو 16 ألف دولار أمريكي).

وقال حسين أبو حسين، محامي المخرج محمد بكري في إفادة للمرصد الأورومتوسطي: إنّ القائد العسكري الإسرائيلي، نسيم ميغناجي، رفع قضية تشهير ضد المخرج "بكري" عام 2015، لظهوره في مقطع مدته 20 ثانية في فيلم (جنين جنين) وظلت القضية في أروقة المحاكم، حتى صدر الحكم لصالح القائد الإسرائيلي أمس الاثنين.

وأشار إلى أنّ القائد العسكري الإسرائيلي، الذي تقدم بالشكوى كان طلب عام 2009 الانضمام إلى قضية سابقة تقدم بها عدد من الجنود ضد عرض الفيلم، لكّن المحكمة رفضت حينها طلبه مع أنّه كان مبنيًا على نفس الادعاءات، التي حكمت على أساسها لصالحه في هذه القضية.

وكشف أبو حسين، عن تعرّض المخرج "بكري" لاعتداءات جسدية وإهانات لفظية متكررة من جنود وضباط الجيش الذين كانوا يحضرون جلسات المحاكمة بصورة مستمرة، وبأعداد كبيرة.

ويرى الأورومتوسطي، أنّ السلطات الإسرائيلية، لعبت دورًا في التأثير على اتجاه القضية من خلال انضمام المستشار القضائي للحكومة "أفيحاي مندلبليت" إلى الدعوى، بالإضافة إلى حضور مستمر لضباط إسرائيليين كبار، في تلميح إلى تبّني الجيش الإسرائيلي للدعوى، إن الأعراف القانونية تجيز تقديم الدعوى خلال سبع سنوات من وقوع الحدث (حتى سنة 2009 في قضية الفيلم)، غير أنّ المحكمة تجاهلت الأعراف القانونية، وقبلت النظر في الدعوى، وحكمت لصالح القائد العسكري الإسرائيلي في نهاية المطاف.

وذكر المرصد الأورومتوسطي، أنّ المقطع القصير الذي ظهر فيه الضابط الإسرائيلي في الفيلم لم يرافقه أي اتهام شخصي أو تجريح، عدا عن أنّ المقطع نشره في الأساس الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، الذي يتولى مهمة توزيع المواد الإعلامية للجيش على وسائل الإعلام المختلفة.

ووفق متابعة الأورومتوسطي، بدأ التضييق الإسرائيلي على فيلم (جنين جنين) ومخرجه منذ العرض الأول للفيلم قبل نحو 18 عامًا، لما يحتويه من شهادات توثّق الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق السكان المدنيين في مخيم جنين عام 2002.

وفي نفس العام، منعت الرقابة الإسرائيلية عرض الفيلم في نفس العام بذريعة أنّ الفيلم "أحادي الجانب، ويربك المشاهد، ويوهمه بأن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجازر بحق الفلسطينيين"، حسب ما ورد في تقرير الرقابة العسكرية في ذلك الوقت، لتعود وتسمح بعرضه بعد عامين نتيجة التماس قدمه "بكري" للمحكمة الإسرائيلية العليا.

وبيّن الأورومتوسطي، أنّ منع عرض وتوزيع فيلم (جنين جنين) جزء من السياسة الإسرائيلية القائمة على حظر أي نشاط سلمي يستهدف كشف انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية، موضحًا أنّ الملاحقة الجنائية الممتدة عبر سنوات للفيلم، يعكس حرص إسرائيل على توفير حصانة دائمة للأفراد والكيانات المتورطة في انتهاك حقوق الفلسطينيين وحمايتهم من أي مساءلة أو محاسبة.

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