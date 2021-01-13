مجلس النواب الأمريكي يُصوت على قرار عزل ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

صوّت أعضاء مجلس النواب الأمريكي، الليلة الماضية، على قرار يدعو نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، للاجتماع بمجلس الوزراء، لتفعيل التعديل 25 من الدستور؛ لعزل الرئيس دونالد ترامب عن السلطة.



وفق وكالة (رويترز) فإنه "تأتي هذه الخطوة بعد إعلان بينس رفضه تفعيل التعديل 25 من الدستور، وذلك رداً على طلب تقدمت به رئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي، أمس الثلاثاء، وأمهلته 24 ساعة للرد".



وصوّت مجلس النواب لصالح قرار، يدعو نائب الرئيس بينس للاجتماع بمجلس الوزراء، لاستدعاء التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب بأصوات 223 مقابل 205.



ولتفعيل التعديل الخامس والعشرين، سيحتاج بينس وأغلبية أعضاء حكومة ترامب إلى إعلان أن ترامب غير قادر على أداء واجباته.



ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مساءلة ترامب، بتهمة التحريض على التمرد ضد الحكومة الأمريكية.