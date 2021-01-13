توغل لجرافات الاحتلال شرقي خانيونس

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رام الله - دنيا الوطن

توغلت خمس جرافات عسكرية إسرائيلية، صباح يوم الأربعاء، لمسافة محدودة خارج السياج الأمني شرقي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.



وأفادت مصادر محلية، بتوغل أربع جرافات وكباش، انطلاقًا من بوابة عسكرية شرقي البلدة، مسافة تقدر بحوالي 50 مترًا خارج السياج، وباشرت بأعمال تجريف باتجاه الشمال بمحاذاة السياج.



وأشارت المصادر، إلى أن الجرافات، تساندها آليات عسكرية، تتمركز داخل أعلى سواتر ترابية داخل السياج الأمني؛ فيما تتحرك جيبات عسكرية بموازاة التوغل.