عمير بيرتس يُقرر عدم الترشح لانتخابات (كنيست)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن عمير بيرتس، عضو (كنيست) الإسرائيلي الحالي، ووزير الاقتصاد، اليوم الأربعاء، أنه لن يترشح للانتخابات الجديدة، التي ستجري في الثالث والعشرين من آذار/ مارس المقبل.



وبحسب موقع (واي نت)، فإن بيرتس الذي تنحى عن زعامة حزب (العمل) اليساري الإسرائيلي، قرر عدم خوض الانتخابات بشكل نهائي، وذلك بعد 32 عامًا من العمل كسياسي وعضو بارز وشبه دائم في (كنيست).



وأشار بيرتس في إعلانه، أن القاضي المتقاعد يعقوب شيموني، سيرأس لجنة الانتخابات الداخلية لحزب (العمل) لتحديد رئيس بدلًا منه.