قوات الاحتلال تعتقل طفلاً من رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، طفلاً من حي الطيرة في مدينة رام الله.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الطفل محمد وشحة من حي الطيرة في مدينة رام الله.



كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.