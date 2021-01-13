المرصد السوري: مقتل 16 في غارات إسرائيلية على شرق سوريا

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رام الله - دنيا الوطن

قتل ما لا يقلّ عن خمسة عسكريين سوريين و11 مسلحا من فصائل المسلحة في غارات شنّتها فجر الأربعاء طائرات حربية إسرائيلية على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرق سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال المرصد إنّ سلاح الجو الإسرائيلي “شنّ أكثر من 18 ضربة جوية في المنطقة الممتدة من مدينة دير الزور إلى الحدود السورية العراقية في بادية البوكمال”.



ولفت المرصد إلى أنّ الغارات “أسفرت عن تدمير مستودعات أسلحة”.



من جهتها قالت وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا” إنّ “العدو الإسرائيلي شنّ بعد منتصف الليل عدواناً جوياً على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال بالريف الجنوبي الشرقي للمحافظة”.