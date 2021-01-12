هيئة الأركان الأمريكية المشتركة: بايدن سيصبح القائد 46 للقوات المسلحة بـ 20 يناير

جو بايدن

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، اليوم الثلاثاء: إن "الجيش ملتزم بحماية الدستور ضد جميع الأعداء الأجانب والمحليين".



وأضافت الهيئة وفق ما نقلت قناة (الجزيرة)، بأن "جو بايدن سيصبح القائد 46 للقوات المسلحة في 20 من كانون الثاني/يناير".



وكان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، لـ "حكام الولايات"، قال اليوم الثلاثاء: إن "زمننا يقترب من نهايته، ونعدكم بنقل سلس للسلطة".