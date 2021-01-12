الصين: تطعيم أكثر من مليون شخص بالجرعة الأولى من لقاح (كوفيد-19) في بكين

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أنه تم تطعيم أكثر من مليون شخص فى بكين بالجرعة الأولى من لقاح (كوفيد-19)، وذلك حتي الساعة الـ11 صباح الاثنين، وفقا لما قالت لجنة الصحة بالبلدية.



وقال قاو جيان، نائب مدير اللجنة، في مؤتمر صحفي: إنه من المتوقع اكتمال التطعيم بالجرعة الأولى بين مجموعات محددة من الأشخاص الذين يواجهون مخاطر أكبر للعدوى في بكين، بحلول يوم الجمعة.



وتشمل الفئات المستهدفة للتطعيم مفتشى الجمارك في الخطوط الأمامية للسلع المستوردة بسلسلة التبريد والموظفين العاملين في قطاعي النقل الخارجي والمحلي.



وقالت السلطات المحلية في وقت سابق من الشهر الجاري: إن بكين ستكمل تطعيم مجموعات رئيسية بلقاح (كوفيد-19) قبل حلول عيد الربيع الذي يوافق 12 شباط/فبراير من العام الحالي.