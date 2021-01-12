بريطانيا تسجل قفزة حادة بعدد وفيات فيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، قفزة حادة في الوفيات الناجمة عن فيروس (كورونا) بـ 1243 حالة، حيث ارتفع هذا المؤشر أكثر من ضعفين مقارنة مع بيانات أمس الاثنين.



وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 45533، ليصل إلى مستوى 3164051 حالة.



كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية، أنها رصدت 1243 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 83203 متوفين.