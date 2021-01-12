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لبنان: تسجيل الحصيلة الأعلى لوفيات وإصابات (كورونا) منذ تفشي الوباء

لبنان: تسجيل الحصيلة الأعلى لوفيات وإصابات (كورونا) منذ تفشي الوباء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
واصل لبنان تسجيل أرقام قياسية بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، عن تسجيل 32 حالة وفاة، و4557 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، وهي الأعلى منذ بدء انتشار الوباء في البلاد.

وذكرت أن إجمالي عدد ​الإصابات​ بالفيروس بلغ منذ 21 فبراير 226948، أما إجمالي حالات الوفاة فبلغ 1705، وحالات الشفاء 144859.

وقالت إنه تم تسجيل 4544 إصابة محلية و13 إصابة وافدة، وأن عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 1597، بينها 618 حالة في العناية المركزة، مشيرة إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية لكل مئة فحص هي 16.7%.

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