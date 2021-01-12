بنسبة إصابة 19.4%.. "الصحة" بغزة تكشف حصيلة إصابات (كورونا) ليوم الثلاثاء

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة، بغزة، تسجيل 194 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في الدورة الثانية ليوم الثلاثاء.



وأضافت بأن العدد الكلي للإصابات، أصبح 437 إصابة، بعد فحص 2247 عينة، بنسبة إصابة 19.4%.



وكان مدير مستشفى الأوروبي، د. يوسف العقاد، قال: إن القطاع شهد استقرارًا في الحالة الوبائية، وانخفاضًا في أعداد الإصابات بفيروس (كورونا).



وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس): بأننا "نتابع الحالة الوبائية، وهناك ترقب تحسبًا من زيادة أعداد الإصابات من جديد"، مشيراً إلى أن الأسرّة الفارغة من المرضى حاليًا أكثر من الفترة السابقة.



وتابع العقاد: "بأننا رفعنا قدرتنا على إنتاج كميات الأكسجين، والمستشفى على جهوزية عالية، وقادر على استيعاب حالات جديدة"، مشيراً إلى أنه يجب عدم الاستهانة، والموت جراء فيروس (كورونا) طال كافة الفئات العمرية.



وأضاف: بأن "مرضى غسيل الكلى والسرطان، أكثر عرضة للخطر، إذا ما أصيبوا بفيروس (كورونا)".



وأكد العقاد أن بعض الذين توفوا بسبب فيروس (كورونا) جلسوا في المنزل، ولم يعرضوا أنفسهم على الرعاية الصحية، واعتمدوا على أدوية مثل "خافض الحرارة".