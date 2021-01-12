مصرع مواطن وإصابة ستة آخرين جراء حادث سير بالأغوار الشمالية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

لقي شاب يبلغ من العمر (27 عاماً) مصرعه وأصيب ستة مواطنين جراء حادث سير بالأغوار الشمالية.



وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة، بأن عمليات الشرطة تلقت بلاغاً حول وقوع حادث سير وقع مساء اليوم في منطقة المالح شرق طوباس، بين سيارة عسكرية إسرائيلية وسيارة من نوع بيجو فلسطينية نتج عن الحادث ست إصابات حيث تم نقل ثلاث إصابات إلى المستشفى التركي بطوباس، وتم نقل ثلاثة إلى أراضي عام 48، بطائرة هليكوبتر وصفت الحالات بين الخطرة والمتوسطة.



وأضاف ارزيقات: أنه وبعد وصول الإصابات الى المشتشفى توفي الشاب المذكور نتيجة إصابته الخطرة.