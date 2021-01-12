شاهد: اللجنة التأسيسية لأهالي أطفال التوحد تنظم لقاءً خاصاً مع مفوض عام التنمية

رام الله - دنيا الوطننظمت اللجنة التأسيسية لأهالي أطفال التوحد في قطاع غزة اليوم الثلاثاء لقاءً خاص مع مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية في المحافظات الجنوبية الأستاذ لؤي المدهون، وذلك لمناقشة المطالب العادلة والمشروعة لأطفالهم (أطفال التوحد) حسب ما كفله لهم القانون والدستور الفلسطيني وأيضا القوانين والتشريعات العربية والدولية.وحضر اللقاء أعضاء اللجنة التأسيسية لأهالي أطفال التوحد وامين سر نقابة المحامين الفلسطينيين أ. زياد النجار، ووسط تغطية كبيرة من وسائل الإعلام، كما وعُقد اللقاء في مقر نقابة المحامين بغزة.من جانبه رحب أمين سر نقابة المحامين الفلسطينيين أ. زياد النجار بمفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية وكذلك أعضاء اللجنة التأسيسية لأهالي أطفال التوحد في مقر نقابة المحامين، مؤكدا أن النقابة ستدعم حراك الأهالي قانونيا وتبنى قضيتهم المهمشة الضائعة في قطاع غزة وستطالب بحقوقهم المشروعة والعادلة من قبل الجهات الحكومية والرسمية.وفي ذات السياق أكد عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين ورئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان أ شعبان الجرجير أن نقابة المحامين داعمة لحراك الأهالي ولهذه القضية الإنسانية، مشيرا إلى أن النقابة بصدد عقد ندوات ورشة عمل مع كافة مراكز حقوق الإنسان في قطاع غزة من أجل تفعيل عامل الضغط والمناصرة لهذه الفئة المهمشة الضائعة والمطالبة بحقوقهم المشروعة والعادلة.