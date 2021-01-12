راصد جوي: ثلاثة منخفضات جوية متتالية تضرب فلسطين









رام الله - دنيا الوطنقال الراصد الجوي، قصي الحلايقة: إنه بعد 21 يوماً من الجفاف، تضرب فلسطين ثلاثة منخفضات جوية متتالية.وأضاف في منشور عبر (فيسبوك)، بأن الأول: (متوسط) سيبدأ مساء الأربعاء حتى صباح الجمعة، والثاني: (سريع)، من ظهيرة السبت حتى فجر الأحد، والثالث: (قوي) من مساء الأحد، وحتى فجر الأربعاء.وشدد على أن المنخفضات الثلاثة، مصحوبة بهطولات مطرية ممتازة بمشيئة الله، مشيراً إلى أن المنخفض الثالث، يعتبر الأوفر هطولاً والأكثر برودة، والأشد رياحاً، حيث تتجاوز سرعة هباتها 90 كم/ ساعة، فيما فرص الثلوج ضعيفة جداً حتى الآن، وأي تغييرات تطرأ على تفاصيل المنخفضات الثلاثة سنعلمكم بها.