القبض على 16 شخصاً صادر بحقهم مذكرات قضائية وأوامر حبس بضواحي القدس

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة مساء اليوم، القبض على 16 مطلوباً للعدالة، صادر بحقهم 22 أمر حبس ومذكرات قضائية، بلغت قيمتها المالية 600 ألف شيكل.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه خلال عمل قوة مشتركة من الشرطة القضائية تساندها قوة من مديرية الشرطة ومركز شرطة بدو، ومركز جنوب شرق القدس تم القاء القبض على 16 شخصاً مطلوبين للعدالة صادر بحقهم 22 أمر حبس لعدم دفع الديون للمواطنين من خلال نصب حواجز امنية على مداخل بلدات وقرى محافظة ضواحي القدس.



وأضافت: أنه تم تحويل الأشخاص إلى جهة الاختصاص من اجل استكمال الإجراءات اللازمة بحقهم أوصولاً.