الشرطة تُلقي القبض على المطلوب الأول بمحافظة أريحا والأغوار

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت شرطة محافظة أريحا والأغوار، اليوم، القبض على المطلوب الأول في المحافظة، والصادر بحقه سبعة أوامر حبس، بقيمة تزيد عن مليون شيكل.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن فرع الشرطة القضائية، وبعد المتابعة والتحري، تمكن من القبض على المطلوب، بعد إجراء التفتيش القانوني لأحد المنازل في المحافظة حيث أنه فار من وجه العدالة، منذ خمس سنوات تقريباً.



وأضافت: أن المذكور صادر بحقه ثلاث مذكرات إحضار نيابة، وأيضاً بتهمة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 15 ألف دينار، ومذكرة قبض من النائب العام، بتهمة زراعة مواد مخدرة وحيازة أسلحه نارية.