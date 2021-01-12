شؤون فلسطينية

تحذيرات من تصاعد الاعتداءات على العمال الفلسطينيين

تحذيرات من تصاعد الاعتداءات على العمال الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الائتلاف النقابي العمالي، في بيان أصدره، اليوم، عن قلقه الشديد لتصاعد عمليات الاعتداء على عمال فلسطين، وخاصة العاملين في سوق العمل الإسرائيلي والأغوار. 

وقال الائتلاف: إنه تمت اليوم، عملية دهس لستة عمال من منطقة طوباس، أثناء عودتهم من عملهم في منطقة الأغوار الشمالي القريبة من بيت دجن. 

واصطدمت الشاحنة العسكرية بسيارة العمال، مما أدى إلى إصابة 6 عمال فلسطينيين، منهم ثلاثة إصابات صعبة وخطيرة والثلاثة الآخرين متوسطة. 

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أطلق قبل يومين، النيران على عمال فلسطينيين خلال دخولهم من محافظة طولكرم إلى داخل الخط الأخضر، لمنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم ؟ كما قام الجيش الإسرائيلي منذ يومين، ولغاية اللحظة، بمطاردة العمال؛ لمنعهم من دخول سوق العمل الإسرائيلي، بحجة الإغلاق والمنع الأمني. 

وطالب الأمين العام للائتلاف النقابي العمالي، محمد عرقاوي، الجهات الرسمية، التدخل لدى الجهات المعنية الدولية، للعمل على وقف نزيف الاعتداءات المستمر، والتي زادت في الآونة الأخيرة، لدى الجيش الإسرائيلي. 

واعتبر عرقاوي، بأن الصمت على هذه الجرائم، التي تأتي في الوقت الذي يتهافت فيه عدد من الأنظمة العربية لتطبيع العلاقات مع قمة الصهيونية الإمبريالية إسرائيل، والتي نتج عنها المآسي والصعوبات للفلسطينيين، خاصة بعد قرار هذه الدول بأخذ قرار بشراء منتجات المستوطنات الإسرئيلية، المقامة على أراضٍ فلسطينية عام 1967، مما أثار غضب الجماهير الفلسطينية. 

وعلى صعيد آخر، استهجن وأدان الائتلاف النقابي، ما يتعرض له بعض العمال من عمليات ضغط عليهم، وإجبارهم على ترك عملهم، لأنهم يناضلون على المستوى النقابي، كما حصل مؤخراً مع إحدى المعلمات في محافظة جنين، والتي تم إجبارها على التقاعد الإجباري، لأنها عضو في النقابة، وتناضل من أجل تحسين ظروف المعلمين في فلسطين، وما حصل مع الطبيبة العاملة في مختبرات الهلال الأحمر الفلسطيني، في محافظة الخليل التي تم الضغط عليها؛ لترك عملها، بسبب غضب المسؤولين منها لأنها رفضت التعامل مع عقد عملها الجديد، الذي تم التلاعب فيه وتعديله بطريقة غير قانونية.

وطالب الائتلاف النقابي، من الحركات العمالية بالتضامن مع هذه الحالات من التعنت، والتي تعتبر مخالفة للمعايير الدولية للعمل، ومخالفة لاتفاقيات الحريات النقابية، وحرية العمل.

أخبار ذات صلة

مصرع مواطن وإصابة ستة آخرين جراء حادث سير بالأغوار الشمالية

مصرع مواطن وإصابة ستة آخرين جراء حادث سير بالأغوار الشمالية

شاهد: اللجنة التأسيسية لأهالي أطفال التوحد تنظم لقاءً خاصاً مع مفوض عام التنمية

شاهد: اللجنة التأسيسية لأهالي أطفال التوحد تنظم لقاءً خاصاً مع مفوض عام التنمية

راصد جوي: ثلاثة منخفضات جوية متتالية تضرب فلسطين

راصد جوي: ثلاثة منخفضات جوية متتالية تضرب فلسطين

أبو هولي يبحث مع مفوض عام (أونروا) تطورات الأزمة المالية

أبو هولي يبحث مع مفوض عام (أونروا) تطورات الأزمة المالية

الشرطة تُلقي القبض على المطلوب الأول بمحافظة أريحا والأغوار

الشرطة تُلقي القبض على المطلوب الأول بمحافظة أريحا والأغوار

تدهور الوضع الصحي للأسير باسل عجاج المصاب بفيروس (كورونا)

تدهور الوضع الصحي للأسير باسل عجاج المصاب بفيروس (كورونا)

&#34;الخارجية&#34;: حالتا وفاة وإصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": حالتا وفاة وإصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

خوري يدين الاعتداء على دير &#34;سيدة الأوجاع&#34; بالقدس والعبث بمحتوياته ومحاولة سرقته

خوري يدين الاعتداء على دير "سيدة الأوجاع" بالقدس والعبث بمحتوياته ومحاولة سرقته

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

مصرع مواطن وإصابة ستة آخرين جراء حادث سير بالأغوار الشمالية

مصرع مواطن وإصابة ستة آخرين جراء حادث سير بالأغوار الشمالية

شاهد: اللجنة التأسيسية لأهالي أطفال التوحد تنظم لقاءً خاصاً مع مفوض عام التنمية

شاهد: اللجنة التأسيسية لأهالي أطفال التوحد تنظم لقاءً خاصاً مع مفوض عام التنمية

أبو هولي يبحث مع مفوض عام (أونروا) تطورات الأزمة المالية

أبو هولي يبحث مع مفوض عام (أونروا) تطورات الأزمة المالية

الشرطة تُلقي القبض على المطلوب الأول بمحافظة أريحا والأغوار

الشرطة تُلقي القبض على المطلوب الأول بمحافظة أريحا والأغوار

تدهور الوضع الصحي للأسير باسل عجاج المصاب بفيروس (كورونا)

تدهور الوضع الصحي للأسير باسل عجاج المصاب بفيروس (كورونا)

تحذيرات من تصاعد الاعتداءات على العمال الفلسطينيين

تحذيرات من تصاعد الاعتداءات على العمال الفلسطينيين

&#34;الخارجية&#34;: حالتا وفاة وإصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": حالتا وفاة وإصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

خوري يدين الاعتداء على دير &#34;سيدة الأوجاع&#34; بالقدس والعبث بمحتوياته ومحاولة سرقته

خوري يدين الاعتداء على دير "سيدة الأوجاع" بالقدس والعبث بمحتوياته ومحاولة سرقته

منوعات

يسرا تعلن شفاءها من فيروس (كورونا)

يسرا تعلن شفاءها من فيروس (كورونا)

أحمد العوضي يثير ضجة بمنشور له.. والجمهور &#34;هتقتل ياسمين ولا إيه&#34;

أحمد العوضي يثير ضجة بمنشور له.. والجمهور "هتقتل ياسمين ولا إيه"

شاهد: شيماء سيف بلوك غريب ومثير للدهشة.. فما القصة ؟

شاهد: شيماء سيف بلوك غريب ومثير للدهشة.. فما القصة ؟

شاهد: علي حميدة يبكي على الهواء &#34;مش قادر أتحمل مصاريف علاجي&#34;

شاهد: علي حميدة يبكي على الهواء "مش قادر أتحمل مصاريف علاجي"

لأول مرة.. أبطال مسلسل &#34;لن أعيش في جلباب أبي&#34; يكشفون عن أجورهم

لأول مرة.. أبطال مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" يكشفون عن أجورهم

شاهد: مها أحمد تثير التساؤلات بآخر إطلالة لها

شاهد: مها أحمد تثير التساؤلات بآخر إطلالة لها

بعد قرار إيقافهم عن الأعمال.. باسم سمرة ورحاب الجمل يعلنان الصلح

بعد قرار إيقافهم عن الأعمال.. باسم سمرة ورحاب الجمل يعلنان الصلح

الأمير هاري وميغان يعتزلان السوشيال ميديا رغم الـ10 ملايين متابع

الأمير هاري وميغان يعتزلان السوشيال ميديا رغم الـ10 ملايين متابع

شاهد: تامر حسني يلبي طلب غريب لإحدى معجباته

شاهد: تامر حسني يلبي طلب غريب لإحدى معجباته

شاهد: بعد 5 سنوات من الحرمان.. سوزان نجم الدين تلتقي بأولادها

شاهد: بعد 5 سنوات من الحرمان.. سوزان نجم الدين تلتقي بأولادها

عربي

السعودية: إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة بالضفة تهديد للسلام وتقويض لجهود حل الدولتين

السعودية: إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة بالضفة تهديد للسلام وتقويض لجهود حل الدولتين

الكويت: الحكومة تقدم استقالتها قبل أقل من شهر على تشكيلها

الكويت: الحكومة تقدم استقالتها قبل أقل من شهر على تشكيلها

الأردن.. الإعدام لمنفذ هجوم جرش

الأردن.. الإعدام لمنفذ هجوم جرش

قناة لبنانية: سعد الحريري وسيط بين تركيا والسعودية بتكليف عربي

قناة لبنانية: سعد الحريري وسيط بين تركيا والسعودية بتكليف عربي