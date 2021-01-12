تحذيرات من تصاعد الاعتداءات على العمال الفلسطينيين





واصطدمت الشاحنة العسكرية بسيارة العمال، مما أدى إلى إصابة 6 عمال فلسطينيين، منهم ثلاثة إصابات صعبة وخطيرة والثلاثة الآخرين متوسطة.





وكان الجيش الإسرائيلي، قد أطلق قبل يومين، النيران على عمال فلسطينيين خلال دخولهم من محافظة طولكرم إلى داخل الخط الأخضر، لمنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم ؟ كما قام الجيش الإسرائيلي منذ يومين، ولغاية اللحظة، بمطاردة العمال؛ لمنعهم من دخول سوق العمل الإسرائيلي، بحجة الإغلاق والمنع الأمني.





وطالب الأمين العام للائتلاف النقابي العمالي، محمد عرقاوي، الجهات الرسمية، التدخل لدى الجهات المعنية الدولية، للعمل على وقف نزيف الاعتداءات المستمر، والتي زادت في الآونة الأخيرة، لدى الجيش الإسرائيلي.





واعتبر عرقاوي، بأن الصمت على هذه الجرائم، التي تأتي في الوقت الذي يتهافت فيه عدد من الأنظمة العربية لتطبيع العلاقات مع قمة الصهيونية الإمبريالية إسرائيل، والتي نتج عنها المآسي والصعوبات للفلسطينيين، خاصة بعد قرار هذه الدول بأخذ قرار بشراء منتجات المستوطنات الإسرئيلية، المقامة على أراضٍ فلسطينية عام 1967، مما أثار غضب الجماهير الفلسطينية.





وعلى صعيد آخر، استهجن وأدان الائتلاف النقابي، ما يتعرض له بعض العمال من عمليات ضغط عليهم، وإجبارهم على ترك عملهم، لأنهم يناضلون على المستوى النقابي، كما حصل مؤخراً مع إحدى المعلمات في محافظة جنين، والتي تم إجبارها على التقاعد الإجباري، لأنها عضو في النقابة، وتناضل من أجل تحسين ظروف المعلمين في فلسطين، وما حصل مع الطبيبة العاملة في مختبرات الهلال الأحمر الفلسطيني، في محافظة الخليل التي تم الضغط عليها؛ لترك عملها، بسبب غضب المسؤولين منها لأنها رفضت التعامل مع عقد عملها الجديد، الذي تم التلاعب فيه وتعديله بطريقة غير قانونية.





وطالب الائتلاف النقابي، من الحركات العمالية بالتضامن مع هذه الحالات من التعنت، والتي تعتبر مخالفة للمعايير الدولية للعمل، ومخالفة لاتفاقيات الحريات النقابية، وحرية العمل.

رام الله - دنيا الوطنأعرب الائتلاف النقابي العمالي، في بيان أصدره، اليوم، عن قلقه الشديد لتصاعد عمليات الاعتداء على عمال فلسطين، وخاصة العاملين في سوق العمل الإسرائيلي والأغوار.وقال الائتلاف: إنه تمت اليوم، عملية دهس لستة عمال من منطقة طوباس، أثناء عودتهم من عملهم في منطقة الأغوار الشمالي القريبة من بيت دجن.