شؤون فلسطينية

"الخارجية": حالتا وفاة وإصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": حالتا وفاة وإصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة في صفوف جالياتنا في الولايات المتحدة الأميركية.

وبذلك، يرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجاليات الفلسطينية، في مختلف دول العالم إلى 350، وتسجيل إصابة جديدة، لترتفع الإصابات إلى 9149، وفق ما جاء في تقرير لـ "الخارجية" وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بتسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية؛ لترتفع عدد حالات الوفاة إلى 111، فيما لم تسجل أي إصابة جديدة في صفوف الجالية؛ ليبقى عدد الإصابات 6210 إصابات.

وأعلنت سفارة دولة فلسطين لدى إسبانيا، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية لأحد الأطباء الفلسطينيين، ليرتفع عدد الإصابات إلى 40، فيما سجلت 5 حالات وفاة سابقة.

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