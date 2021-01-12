خوري يدين الاعتداء على دير "سيدة الأوجاع" بالقدس والعبث بمحتوياته ومحاولة سرقته





وأضاف: "ما يحدث هُو نتيجه حتميه لتقاعس سلطات الاحتلال، وعدم وجود رادع أمام كل ما حدث مسبقاً، من نتهاكات مست حرمة مقداساتنا، وكانت تنتهي بـ "مختل نفسياً".



واستطرد قائلاً: "لن نصمت، أمام التطاول الذي يمس مقدساتنا، والتي طالت هذه المرة بيت القربان الأقدس"، مضيفاً: "تحاول حكومة الاحتلال ومستوطنوه الضغط عَلِينا لنرحل، ولكن نحن نقول: هنا باقون صامدون مرابطون؛ لندافع عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية".



ودعا خوري، العالم والمجتمع الدولي، وكافة الأطر الكنسية والمجتمعية في العالم، إلى أن تكون حازمة في قرارتها وتوجهاتها أمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحيه على كافة الأصعدة، التي ينتهجها الاحتلال ضدهم.

رام الله - دنيا الوطنأدان رئيس اللجنة الرئاسية العليا، لمتابعة شؤون الكنائس، الوزير د. رمزي خوري، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني، الاعتداء على دير سيدة الأوجاع في القدس، والعبث بمحتوياته ومحاولة سرقته.وأضاف خوري: أن هذا الاعتداء ليس الأول، الذي يمس دور العبادة والمقدسات الإسلامية والمسيحية، ولا سيما في القدس، وقال: "يتحمل الاحتلال مسؤوليته الكاملة عن كل هذه الاعتداءات التي تحدث في حق دور العبادة، فهو القوة الحاكمة هناك".