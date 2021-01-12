دولي

مايك بنس لـ "حكام الولايات": زمننا يقترب من نهايته ونعدكم بنقل سلس للسلطة

مايك بنس لـ "حكام الولايات": زمننا يقترب من نهايته ونعدكم بنقل سلس للسلطة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، لـ "حكام الولايات"، اليوم الثلاثاء: إن "زمننا يقترب من نهايته، ونعدكم بنقل سلس للسلطة".

في السياق، أفات صحيفة (نيويورك تايمز): بأن زعيم الجمهوريين بمجلس النواب، لن يضغط على مشرعي الحزب؛ لحثهم على التصويت ضد عزل الرئيس دونالد ترامب.

وكانت شبكة (إن بي سي)، الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أفادت بأن جماعات يمينية متطرفة، تدعو لاستهداف مسؤولين حكوميين، يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأضافت وفق ما نقلت قناة (الجزيرة)، بأن "الجماعات اليمينية المتطرفة، تستخدم رسائل مشفرة، وغرف محادثة سرية؛ للتنسيق فيما بينها".

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