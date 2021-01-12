غانتس: نواصل العمل ضد كل من يحاول المساس بـ "دولة إسرائيل"





جاءت أقواله، خلال جولة قام بها في منطقة الحدود مع سوريا،

بعد مرور ساعات عدة على قصف مجهول لمواقع في سوريا.





وأضاف: "أننا نعمل ضد أعدائنا على كافة الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



واستمع وزير الجيش، خلال زيارته إلى استعراض للأوضاع في هذه الجبهة، من قائد الفرقة العسكرية في المكان، وقادة الألوية

وتطرق رئيس (أزرق- أبيض) إلى الانتخابات، وتعهد بأن "يعمل كل ما بوسعه لأن تكون لإسرائيل زعامة منشغلة في أمنها والصحة، ودفع الإجراءات المطلوبة في المنطقة قدماً"، وفق زعمه.



وعلى الصعيد السياسي ذاته، وفي وقت تدرس فيه أحزاب المركز يسار إمكانية الاتحاد، قال رئيس حزب (أمل جديد)، جدعون ساعر: إنه ليس مقتنعاً تماماً بأن تحالفاً مع حزب (يامينا) سيمنحه عدداً أكبر من الأصوات.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس: إن الأجهزة الأمنية، تعمل وتواصل العمل، ضد كل من يحاول من قريب أو بعيد المساس بدولة إسرائيل.