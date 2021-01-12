رؤساء الجامعات المحلية يشاركون طلبة المدارس بعض حصصهم التعليمية عن بُعد



وقد شارك في تلك الحصص، رؤساء جامعات: القدس د. عماد أبو كشك، والعربية الأمريكية د. علي أبو زهري، والنجاح الوطنية د. ماهر النتشة، وبيرزيت د. عبد اللطيف أبو حجلة، والخليل د. صلاح الزرو، وبوليتكنك فلسطين د. عماد الخطيب، والاستقلال د. صالح أبو اصبع، وفلسطين التقنية "خضوري" د. نور أبو الرب، والزيتونة د. داود الزعتري، وبيت لحم ممثلة بالنائب التنفيذي لرئيس الجامعة الأب إياد طوال، والجامعة الأهلية ممثلة بنائب رئيس مجلس الإدارة د. عماد الزير، والقدس المفتوحة ممثلةً بمديري فروع الجامعة في كل المحافظات الشمالية.



كما شارك في بعض اللقاءات، عدد من نواب رؤساء الجامعات وعمداء ومحاضرون، إضافةً لمشاركة بعض مديري فروع جامعة "خضوري".



وتأتي هذه المشاركات تعبيراً عن دعم الجامعات لجهود وزارة التربية والتعليم؛ لحماية حق الطلبة في التعليم من خلال نظام التعليم المُدمج، خاصةً في ظل المشهد الكوروني، والتحديات الجسام التي ينطوي عليها.



من جانبهم، أبدى رؤساء الجامعات، إعجاباً بهذه التجربة الريادية؛ من حيث جودة الحصص وجهوزية المعلمين، وتمكنهم من وسائل التعليم عن بُعد.



وعبّر وزير التربية والتعليم، د. مروان عورتاني، عن شكره لرؤساء الجامعات على هذه اللفتة الكريمة الداعمة، مؤكداً على عمق الشراكة بين منظومتي التعليم العام والتعليم الجامعي.

رام الله - دنيا الوطنشارك رؤساء الجامعات الفلسطينية، خلال الأسبوع المنصرم، طلبة المدارس في مختلف المحافظات الشمالية، بعض حصصهم التعليمية عبر منصة (تيمز)، وذلك بحضور المديرين العامين للتربية والتعليم.