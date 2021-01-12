سلطات الاحتلال تفرج عن طفل من يعبد بعد قضاء 18 شهرا

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، من سجن (مجدو)، عن الفتى زيد أحمد بعجاوي من بلدة يعبد جنوب غرب جنين.



وقالت عائلة الأسير: إن سلطات الاحتلال أفرجت عنه من خلال حاجز الجلمة شمال شرق جنين بعد تأخير ومماطلة لعدة ساعات، حيث أمضى 18 شهرا في سجن (مجدو)، لافتة أنه اعتقل وشقيقه مجد المحكوم بالسجن لمدة عامين ونصف، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



بدوره، ناشد الأسير بعجاوي في رسالة حملها من الأسرى الأطفال، كافة المؤسسات الانسانية والحقوقية الوقوف إلى جانبهم والعمل على إطلاق سراحهم، مشيرا الى أنهم يعيشون ظروفا مأساوية داخل السجون.