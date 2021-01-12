قلقيلية: إغلاق قرية فلامية بسبب تفشي فيروس (كورونا)

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ قلقيلية رافع رواجبة، اليوم الثلاثاء، إغلاق قرية فلامية شرق المحافظة، بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا).



وقال رواجبة في بيان له، إنه تقرر إغلاق القرية لخمسة أيام متتالية، بعد تسجيل 15 إصابة جديدة فيها اليوم، وذلك للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين .