بعد وعكة صحية.. الرئيس عباس يطمئن على صحة نبيل شعث











رام الله - دنيا الوطنأجرى الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، اتصالاً مع د. نبيل شعث، وذلك للاطمئنان على صحته، بعد الوعكة الصحية، التي ألمت به.وأعرب خلال الاتصال، عن تمنياته للمناضل الوطني الكبير بالشفاء العاجل، وبموفور الصحة والعافية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).