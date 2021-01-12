الرئيس عباس يصدر قراراً بتعيين عيسى أبو شرار رئيساً لمجلس القضاء الأعلى
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، قراراً بتعيين القاضي عيسى أبو شرار، رئيساً للمحكمة العليا/ محكمة النقض، رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.
كما أصدر الرئيس عباس، قراراً بتعيين القاضي فريد عقل، نائباً لرئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض، نائباً لرئيس مجلس القضاء الأعلى.
ويأتي ذلك، تأسيساً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.
أصدر الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، قراراً بتعيين القاضي عيسى أبو شرار، رئيساً للمحكمة العليا/ محكمة النقض، رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.
كما أصدر الرئيس عباس، قراراً بتعيين القاضي فريد عقل، نائباً لرئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض، نائباً لرئيس مجلس القضاء الأعلى.
ويأتي ذلك، تأسيساً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.
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