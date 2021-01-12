الرئيس عباس يصدر قراراً بتعيين عيسى أبو شرار رئيساً لمجلس القضاء الأعلى

عيسى أبو شرار

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، قراراً بتعيين القاضي عيسى أبو شرار، رئيساً للمحكمة العليا/ محكمة النقض، رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.



كما أصدر الرئيس عباس، قراراً بتعيين القاضي فريد عقل، نائباً لرئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض، نائباً لرئيس مجلس القضاء الأعلى.



ويأتي ذلك، تأسيساً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.