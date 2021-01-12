مدير "الأوروبي": الأسرّة الفارغة من المرضى حاليًا أكثر من الفترة السابقة





وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس): بأننا "نتابع الحالة الوبائية، وهناك ترقب تحسبًا من زيادة أعداد الإصابات من جديد"، مشيراً إلى أن الأسرّة الفارغة من المرضى حاليًا أكثر من الفترة السابقة.



وتابع العقاد: "بأننا رفعنا قدرتنا على إنتاج كميات الأكسجين، والمستشفى على جهوزية عالية، وقادر على استيعاب حالات جديدة"، مشيراً إلى أنه يجب عدم الاستهانة، والموت جراء فيروس (كورونا) طال كافة الفئات العمرية.



وأضاف: بأن "مرضى غسيل الكلى والسرطان، أكثر عرضة للخطر، إذا ما أصيبوا بفيروس (كورونا)".



وأكد العقاد أن بعض الذين توفوا بسبب فيروس (كورونا) جلسوا في المنزل، ولم يعرضوا أنفسهم على الرعاية الصحية، واعتمدوا على أدوية مثل "خافض الحرارة".

رام الله - دنيا الوطنقال مدير مستشفى الأوروبي، د. يوسف العقاد: إن القطاع شهد استقرارًا في الحالة الوبائية، وانخفاضًا في أعداد الإصابات بفيروس (كورونا).